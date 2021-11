Un vídeo, cedido por el presidente de Vox Baleares Jorge Campos, muestra cómo fue la fuga de los 21 pasajeros en el aeropuerto de Palma. En las imágenes se puede ver el momento en el que los fugados comienzan a correr por el pasillo del avión y, a continuación, invaden la pista del aeropuerto.

«Los chicos se están escapando a España», se escucha decir a una de las pasajeras del vuelo de la compañía Air Arabia que cubría el trayecto Casablanca-Estambul.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ya han detenido a 12 de los pasajeros fugados, los cuales han sido trasladados a dependencias policiales. Entre los arrestados, está el pasajero que supuestamente estaba enfermo y ha provocado el aterrizaje.

Según han informado fuentes cercanas al operativo, el hombre que supuestamente estaba enfermo y provocó el aterrizaje ha sido detenido en Son Llàtzer como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería, tras haber recibido el alta hospitalaria.

El resto de los pasajeros detenidos, hasta el momento, han sido apresados en la calle Manacor, de Palma; en Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan.

El operativo policial para tratar de localizar y detener a los 12 hombres restantes que no continuaron con el viaje, tras el aterrizaje de emergencia de un avión este viernes en el aeropuerto de Palma, continúa, no obstante, abierto y no se descartan nuevas detenciones.

Los migrantes detenidos serán acusados de desorden público

Los 12 migrantes detenidos serán acusados de un delito de desorden público, además de entrar irregularmente en España, han confirmado a Efe fuentes policiales. También se está analizando la posibilidad de imputarles otros delitos tras escapar por las pistas del aeropuerto, lo que supuso la cancelación de las operaciones aéreas durante tres horas y media.

En declaraciones a los medios, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha dejado claro que, aunque no hayan llegado por mar, han llegado irregularmente y se les abrirá un expediente de devolución a su país, cuando la autoridad judicial lo determine.

Los pasajeros que huyeron por las pistas han incumplido la normativa de seguridad aérea «sin lugar a dudas», ha dicho la delegada, que ha comentado que «se desconoce» la razón por la que decidieron «lanzarse a la carrera».

La delegada ha respaldado la decisión del comandante del avión de tomar en tierra en Palma tras ser informado que un pasajero que no se encontraba bien.

La estación aeroportuaria de Palma, ha subrayado la delegada del Gobierno, es un «aeropuerto sanitario internacional», por lo que es «habitual» este tipo de solicitud de aterrizajes por una emergencia médica.

Lo que «no es habitual» y es «insólito», ha subrayado, es que haya «personas corriendo por las pistas de un aeropuerto, lo que pone en riesgo el tráfico aéreo»