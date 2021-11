«Uno se levanta, otro coge un machete y 'pum'. Son cosas que pasan rápido y ni te esperas». Un hombre ha relatado en la Audiencia de Palma cómo le apuñalaron entre dos personas en una casa okupa en Llucmajor. Ocurrió el 23 de septiembre de 2020 sobre las 7.00 horas. La víctima ha recordado que aquella noche estaba cenando un kebab y se encontró con uno de los acusados, de 39 años y nacionalidad española. «Me dijo que tenía que entrar en la cárcel por un robo con violencia a un extranjero. Nos fuimos a tomar algo por Palma y, al volver, me propuso de ir a la casa en la que vivía de okupa. Yo, tonto, accedí. Me tenía rabia porque estaba con su expareja sentimental».

El hombre ha explicado que en la vivienda discutieron porque le recriminó una serie de cosas que el acusado le había hecho a su pareja. «Se puso nervioso y le dijo a su compañero de piso que se pusiera en la puerta para que no me fuera. El joven me pegó en la espalda con un machete largo que no tenía filo y me dijo: 'No sabes con quién te has metido, soy de Los Trinitarios'». A continuación, según ha manifestado el perjudicado, el hombre le espetó que estaba cansado de que le vacilaran y le acuchilló en el abdomen.

«¡Cuesta digerir la sarta de mentiras que está diciendo!», ha interrumpido en mitad del juicio el agresor, que se encuentra en prisión, y que después ha sido expulsado de la sala de la Sección Primera durante varios minutos. El denunciante ha asegurado que no llevaba ningún hacha.

El hombre que le apuñaló ha reconocido los hechos ante el tribunal y ha declarado que esa mañana se estaba preparando un bocadillo en la cocina cuando atacó a la víctima, que supuestamente se abalanzó sobre él con un hacha y le agarró del cuello. «Me quiso agredir con un hacha pero yo fui más rápido y le asesté una puñalada». El acusado ha exculpado a su compañero de piso. «No existe ningún machete. No me animó a hacer nada, yo lo hice para defenderme».

El otro encausado, de 23 años y origen dominicano, ha negado su participación en el apuñalamiento. «Yo estaba en mi cama tumbado cuando pasó todo esto y en ningún momento le dije al otro acusado que le clavara el cuchillo. La víctima entró en el piso con un hacha y se abalanzó sobre mi compañero. Yo no cogí un machete ni nada, eso son películas suyas, no hay ningún machete», ha insistido.

Una forense ha comentado que la víctima perdió 10 centímetros de intestino a consecuencia de la cuchillada en el abdomen y que si no hubiera tenido asistencia médica urgente su vida podría haber corrido peligro.

El fiscal reclama una condena de cuatro años y tres meses de cárcel para el autor del apuñalamiento, que ha consignado 600 euros para la víctima como reparación del daño. El representante del Ministerio Público pide la misma pena para su compañero de piso y que entre ambos indemnicen al perjudicado con 4.350 euros por las lesiones ocasionadas.