El profesor detenido emborrachaba a las alumnas para abusar de ellas

Alcohol y juegos de cartas. El profesor de matemáticas detenido en Palma por abusar supuestamente de cuatro alumnas les daba bebidas alcohólicas durante juegos con cartas. La norma era que quien perdía debía quitarse prendas de vestir.

La Policía Nacional sigue investigando al sospechoso, un español de 24 años que hasta la fecha carecía de antecedentes policiales, y a sus dos amigos sudamericanos que también fueron arrestados. Hay un cuarto implicado, pero su grado de participación es menor.

El joven impartió clases en el colegio La Salle, en la barriada de Son Rapinya, y después no fue renovado por el centro. Tras quedar desvinculado, las menores contactaron con él a través de Instagram, pero con un perfil privado en el que no aparecían sus nombres reales, por lo que al principio desconocía que se trataba de exalumnas suyas. Después, sí supo de esta circunstancia y de que, por consiguiente, eran menores de 14 años de edad y tener relaciones con ellas, aunque fueran consentidas, constituía un delito muy grave. Las cuatro menores tuvieron encuentros con el docente y sus amigos en playas, parques y la casa de él, y para despistar a sus padres les decían que se quedaban a dormir en casa de otras chicas. De esta forma, los progenitores no sospechaban nada. Las menores, entre sí, cruzaron numerosos WhatsApps comentando detalles de las citas con los adultos, y ahora los investigadores de la Policía Nacional rastrean esa mensajería.

De momento, los agentes imputan al profesor abusos a cuatro adolescentes y cinco delitos sexuales. El exdocente, durante su interrogatorio en la Jefatura de Policía, se negó a declarar y después quedó en libertad con cargos.