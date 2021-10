Condenado a 12 años de cárcel por una oleada de tirones a mujeres en Palma

Un joven ha sido condenado a 12 años de cárcel por una oleada de tirones a mujeres a plena luz del día en Palma. El acusado, de 22 años y origen ecuatoriano, abordaba a las víctimas en los portales de sus domicilios para arrebatarles las joyas a la fuerza.

La jueza le impone también una multa de 180 euros por dos delitos leves de lesiones y que indemnice a una de las perjudicadas con 360 euros y a otra con 760. El resto de las afectadas han renunciado a las acciones que pudieran corresponderles.

El primer episodio se produjo sobre las 10.00 horas del 16 de septiembre de 2020. El joven abordó por detrás a una mujer de 74 años y le arrebató dos cadenas de oro que portaba en el cuello. El 28 de septiembre vendió las joyas en un establecimiento de compraventa de oro por 488 euros.

Al día siguiente por la mañana se cruzó con una mujer de 58 años en la calle Pere II y le dio un fuerte tirón a la cadena de oro que llevaba. A continuación, la vendió por 380 euros. El 8 de octubre, el acusado se abalanzó sobre otra mujer de 83 años y le arrancó de un fuerte tirón una cadena de oro junto a una placa y una alianza. Ese mismo día vendió los efectos por 188 euros.

El siguiente atraco fue el 21 de enero de 2021, en el portal de la vivienda de una mujer de 86 años, en la calle Pasaje de Can Feixina. «Cállese, no se mueva, esto es un atraco», le dijo antes de arrancarle de un tirón las cadenas de oro. La víctima sufrió heridas que tardaron 5 días en curar. El atracador vendió después las joyas por 707 euros en un local de compraventa de oro y por 558 en otro establecimiento. Las cadenas fueron recuperadas por la policía y devueltas a su propietaria. Casi una semana después, agarró por el cuello a una mujer de 83 años en la calle Indalecio Prieto y le quitó una cadena de oro causándole heridas. Acto seguido vendió la joya, que más tarde fue recuperada, por 227 euros. El último golpe lo dio el pasado 2 de febrero, junto a una persona no identificada, en un portal de la plaza Porta d’es Camp. Los delincuentes atracaron a una mujer de 69 años y le robaron la cadena de oro que portaba en el cuello tras forcejear y empujarla contra una pared.