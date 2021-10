Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Palma han procedido a la detención, el pasado jueves,de dos personas, un hombre de 42 años y una mujer de 55 años, de origen dominicano,como presuntos autores de un delito contra la salud pública, desmantelando un punto de venta de droga en el barrio de Es Fortí, en Palma.

Tras varias semanas observando la presencia de personas no residentes en el edificio, los vecinos alertaron a la sala del 091 de la existencia de un inmueble en el que no paraban de acudir personas que, tras permanecer escasos minutos, se marchaban del lugar de forma acelerada. Los funcionarios policiales se desplazaron al lugar de forma discreta comprobando in situ la información recibida.

Los agentes comprobaron como uno de los investigados había ampliado su forma de actuar asumiendo la modalidad de tele-droga o venta preconcertada a domicilio. En esta modalidad, muy extendida los últimos años, consiste en que los vendedores se desplazan a puntos concretos de la geografía palmesana, para realizar la transacción de droga convenida.

Este sistema aumenta la posibilidad de éxito de las transacciones evitando el tránsito de personas a un punto concreto, resultando ser más cómodo y seguro para los vendedores y compradores, quienes obtienen las sustancias estupefacientes en el lugar y a la hora que mejor les convenga.

Esta modalidad de tele-droga ha sido detectada en todo tipo de ventas de drogas (marihuana, hachís, cocaína) ya que cada vez es más demandada por los compradores quienes están dispuestos a pagar un sobreprecio por la sustancia a cambio de un servicio a domicilio a la hora más idónea para sus intereses o necesidades.

Los agentes del grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaron a cabo un registro en el domicilio, donde intervinieron diversa sustancia, al parecer cocaína, marihuana, así como otros efectos y una balanza de precisión. Acto seguido, se produjo la detención de los dos presuntos autores por un delito contra la salud pública.