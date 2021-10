El universitario detenido por supuestamente atacar este miércoles con una escopeta de caza la Facultad de Ciencias y Tecnología del campus de Leioa (Bizkaia) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) compró el arma en internet por la mañana y práctico con ella antes de disparar contra sus instalaciones.

Así lo ha dado a conocer este jueves el consejero vasco de Seguridad y vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, quien ha agregado que aún no se conocen los motivos que han llevado a este alumno de la UPV/EHU, con buen expediente académico, a disparar contra las dependencias universitarias.

El departamento vasco de Seguridad ha informado de que el supuesto autor de los disparos, arrestado por un delito de daños con arma de fuego contra las instalaciones de la universidad, permanece en dependencias de la Ertzaintza, a la espera de que el juez de guardia de Bilbao ordene llevarlo a su presencia.

La comandancia de la Guardia Civil de Bilbao, cuerpo responsable del control de armas en todo el territorio español, ha explicado que el detenido había sacado este verano la licencia de armas para caza menor en la comandancia de San Sebastián, donde vive, tras presentar la documentación requerida y pasar «con nota» los exámenes previos.

Este miércoles por la mañana se presentó ante la Intervención de Armas de la comandancia de Bilbao en La Salve para formalizar ante la Guardia Civil la adquisición de la escopeta, para lo que fue acompañado por el particular al que se la había comprado horas antes.

El campus de Leioa ha recuperado la normalidad este jueves y se han retomado las clases, mientras se hace balance de los daños causados por el joven alumno, solo materiales, con varios cristales de la fachada perforados, y un monitor de información y una vitrina rotos por los disparos que también dirigió contra paredes y techos del edificio.

Fuentes de la Universidad pública vasca han precisado que el joven estudiante, quien según el decano de la Facultad atacada tiene muy buen expediente, fue arrestado por la Ertzaintza cuando huía del campus en dirección a La Avanzada por el pequeño jardín botánico o «Arboretum» que existe en la parte trasera de las Facultades de Ciencias y Tecnología y de Medicina y Enfermería.

El joven huía ya desarmado, ya que se había desecho de la escopeta anteriormente, tras haber recorrido distintas dependencias de la Facultad de Ciencias y Tecnología pegando tiros, al menos 25, según los cartuchos recogidos ayer por la Ertzaintza.

La rectora de la institución académica pública vasca, Eva Ferreira, ha celebrado una reunión con los máximos responsables de las facultades y escuelas de la universidad, con el fin de informarles del suceso y trasladar un mensaje de tranquilidad.

Un testigo del suceso han manifestado este jueves, en declaraciones a EFE TV, que «fue algo totalmente inesperado» y que sufrieron «la incertidumbre de saber que había una persona armada en el campus y no saber qué intenciones tenía».

Otro alumno ha relatado que salió de clase a las 18:40 y escuchó dos disparos, pero muy de lejos- «Pensé que eran petardos pero, al bajar las escaleras un amigo me dijo, oye, hay disparos en la Facultad de Ciencias, y yo pensé que me estaba vacilando porque cómo va a haber nadie aquí disparando entre clases», ha añadido.

«Al principio no me lo creí -ha proseguido-, pero luego ya vi llegar un coche blanco del que se bajaron dos señores que abrieron el maletero y sacaron chalecos antibalas, pistolas y todo eso y ahí ya me lo creí y me dije cuidado y volví para adentro».

El portal «Milanuncios», donde el detenido compró el arma, ha expresado en un comunicado su compromiso con la seguridad de sus usuarios y ha recordado que se limita a facilitar el contacto entre comprador y vendedor y que no le corresponde la verificación del cumplimiento de los requisitos para la transmisión de armas.

«Mantenemos una estrecha colaboración con los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la Guardia Civil, poniendo a su disposición toda la información de la que disponemos, tanto cuando nosotros denunciamos como cuando ellos nos solicitan estos datos», ha asegurado el portal.