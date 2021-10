Un hombre ha sido condenado en Palma a un año y medio de cárcel por vender cinco coches con el cuentakilómetros trucado. El acusado, de 46 años y nacionalidad búlgara, se ha declarado culpable en el juicio celebrado este lunes de un delito continuado de estafa.

La titular del juzgado de lo Penal número 2 ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño después de que el procesado indemnizara antes de la vista a los perjudicados con 1.691 euros, 629 y 1.014. Los hechos se remontan a los años 2014 y 2015. El acusado, según el escrito de la Fiscalía, puso a la venta en www.milanuncios.com y www.coches.net cinco vehículos cuyo kilometraje había manipulado. El objetivo era ocultar a los compradores el verdadero estado del motor para pedirles un precio superior al que les correspondería.

En febrero de 2014 vendió un Peugeot 206, que tenía 126.678 kilómetros, por 4.000 euros. El precio real hubieran sido 2.986. Ese mismo año vendió una furgoneta Ford Transit, así como un Audi A6 con el kilometraje manipulado. En marzo de 2015 transfirió un Audi A2 con 78.617 kilómetros por 4.000 euros cuyo valor real eran 3.371. El último coche que le compraron fue un Audi A4 con 153.666 km por 5.500 euros, cuando en realidad valía 3.809.

La defensa del hombre ha solicitado la suspensión de la pena de prisión y la fiscal no se ha opuesto. El acusado no ingresará en la cárcel con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos tres años.