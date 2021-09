La policía detecta 'cadena de contactos' tras los casos de prostitución de menores

David López del Val, inspector jefe del Grupo de Investigación de la Unidad de la Familia y Mujer (UFAM) afirmó este lunes que «no se puede afirmar que haya una red o una organización dedicada a la explotación sexual de menores, pero si que hemos localizado una ‘cadena de contactos’».

Tras la detención de 17 personas acusadas de un delito de corrupción de menores, por hechos cometidos entre 2018 y 2019, en los que hay localizadas 13 víctimas, el máximo responsable de la investigación policial explicó que todo comenzó gracias a los mecanismos de alerta establecidos entre la Fiscalía de Menores y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). En cuanto a los 17 detenidos y 6 investigados por este caso, el inspector explicó que en los delitos de explotación sexual infantil no solo se persigue al consumidor, sino también el inducir, promover, favorecer o facilitar estas actitudes. Entre los detenidos, de entre 21 y 65 años, algunos de ellos son quienes contactaban con menores para mantener relaciones sexuales a cambio del pago de dinero, a través de páginas web de contacto para adultos. Las menores se anunciaban como adultas en la web.

David López, insistió en que no existía relación entre los hombres detenidos y que no todos los detenidos son consumidores, sino que también hay mujeres que se prostituían junto a las menores. El responsable de la UFAM ha dicho que los detenidos no responden a ningún perfil común.