El padre de Yeremi Vargas, detenido por agresión sexual a su hija de 13 años, ha roto su silencio. Juanfran ha enviado este miércoles una carta a El programa del verano en la que niega los hechos denunciados y explica su situación.

Según el acusado le hicieron un «complot»: «Hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba». Además, indica que su familia «está fatal» y que «daría todo por mi hija».

«Mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película. Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo», explica en el texto que ha hecho llegar a Telecinco.

El padre de Yeremi Vargas se ha defendido con una carta: "Mi hija se metió en la cama" #PdV1S https://t.co/gScZnPSWcu — El programa del verano (@elprogramadear) September 1, 2021

Según el periodista Álex Rodríguez, el padre del menor desaparecido «estaba roto, no paraba de llorar, estaba fuera de sí, él dice que siempre tuvo una buena relación con su hija y que está muy orgulloso de su hija, que no lo puede entender».

«Él lo que cuenta es que se quedó dormido y justo cuando despierta aparece la policía, lo detienen, él no se estaba enterando absolutamente de nada y veía a la niña decir 'papá, papá, me estás agrediendo sexualmente», detalla el comunicador en el programa de la mañana.