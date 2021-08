Detenido por violar y acosar a una menor de 16 años durante meses en Palma

La Policía Local de Palma detuvo este lunes a primera hora a un joven, de nacionalidad marroquí, acusado de violar a una menor de 16 años en un edificio okupa y acosarla durante meses.

Los hechos que acabaron con el arresto se remontan a un día antes. El 092 recibió la noche del domingo el aviso de una pelea entre dos chicos en la zona de Cala Gamba, en el Coll d'en Rabassa. Al llegar los policías encontraron a un joven y una menor, que resultó ser su pareja. Este explicó que había tenido una riña con un individuo porque llevaba tiempo acosando a su novia y los encontró juntos en la zona.

Siguió relatando a los agentes que el sospechoso, de 27 años, vivía de okupa por Ciudad Jardín. El joven le recriminó que molestara a su novia y acabaron liándose a puñetazos.

Los funcionarios al preguntar a la chica sobre lo sucedido esta le explicó que llevaba meses sufriendo el acoso del joven marroquí. En ese momento los policías le ofrecieron hablar con una psicóloga. Con ella se derrumbó y le contó todo en una carta manuscrita.

A principios de junio se topó con el arrestado de madrugada en un parque, se sentó a su lado y le dijo que le gustaba. Poco después la invitó a su casa. Por miedo acudió. Ese día le metió en la habitación pero no ocurrió nada más. Le dejó marchar a cambio de su número de teléfono. También le preguntó si tenía novio, a lo que contestó que sí. Un día después el chico se puso en contacto con la menor y quedaron de nuevo. Ella, según su relato, volvió a sentirse intimidada. El individuo llegó a sacarle un cuchillo. Ese día la forzó a tener relaciones sexuales. Le dijo que no contara nada a nadie, pero no cesó en el acoso a la menor, que no quiso volver a quedar con él.

El domingo por la noche, tras la pelea entre su pareja y el presunto violador, casi tres meses después, la joven pudo explicar lo que le había ocurrido. Este lunes, minutos antes de las 9.00 horas, agentes de la Policía Local de Palma acudieron al edificio okupa donde pernocta el sospechoso y procedieron a su detención. El caso ha pasado a manos de los investigadores de la Policía Nacional.