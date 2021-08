Absuelto el acusado de atracar a un joven con una piedra en sa Murada

Una jueza de Palma ha absuelto a un hombre acusado de atracar a un joven con una piedra de grandes dimensiones en sa Murada. La magistrada considera que no se ha demostrado la participación del sospechoso en los hechos.

El asalto, según recoge la sentencia, se produjo el 17 de agosto de 2019 sobre las 20.00 horas en la zona de Dalt Murada de Palma. La víctima, que se encontraba cenando con una amiga, fue abordada por un hombre con una piedra de grandes dimensiones y le pidió que le entregara todo el dinero que llevaba. El joven le dio 60 euros y el atracador huyó en bici.

El fallo indica que el perjudicado reconoció al acusado en una fotografía que le exhibió la Policía Nacional, «pero no es suficiente si no va seguido de un reconocimiento en rueda de presos».

El procesado, defendido por el abogado José Miguel García, explicó en el juicio que aquel día se encontraba en su domicilio de s’Arenal tras salir de trabajar en un hotel. En el turno de la última palabra, insistió en que era inocente: «De verdad que esta vez no he sido yo. Todas las veces que me han acusado por algo que he hecho lo he reconocido».

El joven que sufrió el atraco declaró a través de un biombo y volvió a señalar al encausado en una fotografía que le mostraron en la Policía Nacional.

La fiscal María de Juan reclamaba una condena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de robo con intimidación.