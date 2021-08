Roban el móvil a un turista en la Platja de Palma y localizan al ladrón gracias al sistema GPS

Un turista alemán pudo recuperar su iPhone minutos después de que el ladrón se lo robase en la Platja de Palma. Gracias al sistema GPS del teléfono, localizó al delincuente en las proximidades de balneario 7 y avisó a la Policía Local, que arrestó al sospechoso, un español de 53 años.

Los hechos se remontan a la madrugada de ayer, pasadas las 4.00 horas. El perjudicado se encontraba en la playa con una chica y se dio cuenta de que le habían robado todas sus pertenencias salvo los pantalones. Se apresuró en ponérselos e ir rápido al hotel. Con un objetivo, encender su portátil y rastrear con la aplicación dónde se encontraba el ladrón. Tuvo suerte y el GPS de su iPhone le situaba cerca de allí, concretamente en el balneario 7.

En ese momento avisó a la Policía Local, que envió a una patrulla hasta el lugar señalado por el turista. Al llegar los agentes ya les esperaban allí la víctima y la chica. El buscador del móvil les indicaba que sus pertenencias las tenía un hombre que se encontraba cerca de ellos.

Los policías le preguntaron si llevaba algo que no era suyo y dijo que no, intentando marcharse del lugar. Pero tenían un as en la manga. La pareja del perjudicado, llamó al móvil robado y sonó en la mochila del sospechoso. En ese momento el hombre, nacido en Galicia, quedó arrestado por un delito de hurto.

Otro robo

En la misma zona, la Policía Local detuvo el domingo a mediodía a un ciudadano rumano por robar al descuido las pertenencias de un turista mientras este se bañaba en la playa. El arrestado cuenta con un largo historial de antecedentes.