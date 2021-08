🔴 Investigam, juntament amb el Seprona les causes dels tres conats d'incendi d'aquest dissabte a Valldemossa



❗Reforçam, amb @ibanat_IB, la vigilància tant nocturna com diürna de la zona. Que no hi hagi #Ni1FocAlBosc és cosa de tots! pic.twitter.com/6P3JutrKfW