Detenido un camarero por lanzar varios cuchillos a un compañero en Can Picafort

Agentes de la Policía Local de Santa Margalida y de la Guardia Civil han detenido a un camarero, recién salido del ERTE, por perseguir a un compañero por la calle mientras le lanzaba cuchillos con la intención de acabar con su vida.

Los hechos se produjeron en un conocido restaurante ubicado en la Avinguda Josep Tries, de Can Picafort. Desde el citado local se solicitó la presencia policial. Una vez allí, el encargado informó a los agentes que, instantes antes, un camarero suyo había sufrido diversas heridas y un mordisco por parte de un compañero que acababa de incorporarse a su puesto de trabajo tras permanecer nueve meses en ERTE.

Durante la discusión, el ahora detenido esgrimió un cuchillo. En un momento dado, la víctima trató de escapar huyendo del restaurante para no ser atacada. Acto seguido, el sospechoso cogió varios cuchillos de la cocina iniciando una persecución por las calles de Can Picafort. Cuando estaba a punto de llegar a la zona de playa, el agresor no dudó en lanzarle varios cuchillos, sin llegar a impactar.

Finalmente, se procedió a la detención del sospechoso y la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación de los hechos con la intención de esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, en la madrugada del sábado al domingo, sobre las 01.30 horas, se produjo un accidente con heridos en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Can Picafort. Un coche que circulaba a gran velocidad por la citada calle chocó con otro vehículo en un cruce impactando con varios vehículos aparcados. Fruto del siniestro, también se llevó por delante parte del mobiliario urbano para acabar golpeando contra una autocaravana aparcada en la vía pública. A raíz del incidente tres personas fueron trasladadas al hospital.

Inspecciones

Finalmente, la Policía Local de Santa Margalida ha realizado un total de 60 inspecciones en locales de ocio. Se levantaron 12 actas de sanción. También se procedió a la identificación de 28 personas y se levantaron 15 actas por venta ambulante, requisando cuantioso material.

La llegada del nuevo jefe de policía está siendo un revulsivo en la plantilla.