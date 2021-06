«Lo que está pasando no tiene lógica. Ese conductor mató en mayo a mi hijo y a su amigo, dos chicos inocentes que no habían hecho daño a nadie. Y ahora va a quedar libre, incluso puede conducir otra vez. Es indignante». Daniela Dlin es la madre de Cristian Daniel Pérez, el motorista de 17 años atropellado mortalmente por un conductor bebido y drogado en Son Ferriol. En el siniestro también murió su amigo Raúl Álvarez, de 18.

La mujer concedió este martes una entrevista a Ultima Hora, en la que criticó la inminente puesta en libertad de Francisco T.V., el conductor que ha pasado un mes entre rejas. «Cristian era un ángel, siempre se lo decía. Había acabado el bachillerato en el IES Marratxí y era un chico muy sano: no bebía ni fumaba. No discutía nunca y todo el mundo le quería», cuenta Daniela.

Ese sábado por la tarde, Cristian, Raúl y otros dos amigos habían estado viendo la puesta de sol en Cala Estancia y poco antes de las diez de la noche volvían a casa, cada pareja en una moto. Un conductor ebrio y drogado, que iba a 140 kilómetros por hora en una vía de 80, los arrolló y mató en el acto a los dos amigos. «La jueza no ve riesgo de fuga, aunque nosotros no lo tenemos tan claro. Y lo más llamativo es que no le ha retirado el carnet de conductor, solo el pasaporte. Es decir, ese hombre puede estar en breve conduciendo», apuntó Adrián Mario Pérez, el hermano de Cristian.

«Mi hijo iba a hacer la selectividad, tenía muchos planes. Tenía toda la vida por delante. Ese hombre debería estar encerrado en la cárcel, pero va a quedar en libertad. Es muy injusto», opinó Daniela. En la entrevista de ayer también estuvo presente el padre de Raúl, el otro joven fallecido, que prefirió no salir en la foto: «No hay Ley, esto no acabará nunca. Es muy sencillo matar a dos jóvenes y decir luego: ‘Es que no me acuerdo de nada’». El hombre explicó que «el dolor es tan grande que nunca seremos los mismos. Raúl era muy alegre, muy buen chico. Nunca hizo daño a nadie. Quería ser chófer de la EMT». «Tú aparcas mal y te multan con 200 euros, pero un conductor borracho y drogado mata a dos jóvenes y parece que no pasa nada. Pasa un mes en la cárcel y ya le conceden la libertad, bajo fianza. Repito que es algo que no puedo entender, no me entra en la cabeza», concluyó Daniela.

El padre de la otra víctima: «Matar con un coche sale gratis»

«Es muy triste, pero realmente sale gratis matar con el coche. Dices que no te acuerdas de nada y ya está, da igual que vayas bebido y drogado». El padre de Raúl Álvarez, el otro fallecido en el atropello de Son Ferriol, se mostró ayer muy decepcionado con la Justicia. «La conclusión que sacó es que en realidad no hay Justicia».

El atropello tuvo lugar en la noche del 8 de mayo, en Son Ferriol.