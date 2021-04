La policía acude a un desahucio en Palma y descubre un laboratorio de marihuana

Sorpresas que da la vida, sobre todo en La Soledat. Agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron este jueves por la mañana a una casa de la calle Amer para llevar a cabo un desahucio de unos inquilinos y se encontraron con un laboratorio de marihuana, formado por unos 5.000 esquejes de esa sustancia.

Todavía no está claro si los narcos no sabían que el día de su expulsión era este jueves o si decidieron abandonar la sustancia al detectar a la policía, pero la sorpresa de los agentes fue mayúscula. Nada más entrar en la casa, localizaron dos habitaciones repletas de plantitas con tallos sembrados (los llamados esquejes), listas para ser vendidas.

Sistema de iluminación

En los cuartos había numerosas cajas y plásticos, para manipular la ‘maría’ y otros útiles. Además, se descubrió un potente sistema de iluminación, lo que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de los inquilinos de la casa. Los agentes municipales que acudieron al desahucio junto a la comisión judicial dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, y ahora es el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura palmesana el que se ha hecho cargo de la investigación. De momento no se han practicado detenciones, aunque hay un individuo en el punto de mira policial, que podría ser interrogado en breve. Los expertos antidroga se desplazaron a La Soledat y comprobaron los detalles del laboratorio. Se trata de una zona un tanto alejada del radio de acción del clan de ‘El Pablo’, que controla desde hace décadas la barriada, pero no se descarta que alguno de sus miembros esté implicado.

Los investigadores reconocen que a pesar de los continuos golpes policiales en La Soledat, que han enviado a prisión a gran parte de los cabecillas, el narcotráfico continúa muy activo en esas avenidas, sobre todo en la calle Teix. El cultivo de la marihuana está sustituyendo a la venta de papelinas de cocaína, una droga cuyo consumo se ha estancado o está en retroceso.

Investigan si los esquejes iban a ser vendidos a otro clan de narcotraficantes

Los brotes o esquejes de la marihuana se siembran en pequeñas plantas y esta modalidad permite acortar los tiempos de producción y sacar un mayor rendimiento de cada planta. Se trata de un método de moda porque ocupa menos espacio que las tradicionales plantaciones, que requieren una logística apropiada. Los investigadores creen que los esquejes iban a ser vendidos a otros clanes de la droga, que se iban a encargar de hacer crecer las plantas. El laboratorio intervenido será destruido en Son Reus.