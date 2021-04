Respuesta policial a la carta de Sonia Vivas: «No mienta, el mundo no gira a su alrededor»

Súper réplica. El oficial Juan Luis Sánchez, alías 'Súper', el mando más respetado y querido del cuartel de San Fernando, ha respondido de forma demoledora y viral a la carta abierta de la regidora Sonia Vivas. «Recuerdo su paso por la Policía Local, más bien gris diría yo. Sus cambios de destino sin cumplir los requisitos exigidos a los demás, las modificaciones que hicieron mis compañeros (sí, esos mismos a los que usted denunció por homofobia) para que la motocicleta que le asignaron se ajustara a su talla (no moral, claro). O el examen práctico para que usted pudiera presentarse a la motorizada, casi seguro que fuera de plazo y solo para usted». El oficial la acusa de recibir un trato de favor y le recuerda que cuando la nombraron jefa de la oficina de Delitos de Odio nadie más pudo optar a la plaza. ‘Súper’ va más allá y se pregunta si la anterior regidora, Angélica Pastor, le creó el departamento ex profeso.

La parte más dura de la carta llega cuando el oficial, asegura: «también recuerdo las reticencias de algunos compañeros a patrullar con usted al no sentirse cómodos con sus métodos poco ortodoxos, quizás como mando debiera haber actuado como sus 'policías honrados' cuando me dijeron que una detenida se quejaba de usted por exceso de celo cuando la cacheó». Juan Luis Sánchez, en la misiva, explica que «hemos perdido el miedo a esos policías honrados o a jueces y fiscales venidos a menos», en referencia a los estragos de Penalva y Subirán con los agentes. Por último, ‘Súper’ le advierte que «no se esfuerce usted ni sus amigos pseudoperiodistas, no hubo fiesta ilegal en el cuartel» y le recomienda que no mienta: «El mundo no gira alrededor suyo».