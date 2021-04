Le robaron su Rolex Blue Submarine la tarde del 23 de septiembre de 2019 en la calle Jesús de Palma. Se acercaron dos mujeres a él y a su esposa poco después de aparcar su vehículo y en apenas unos segundos le arrebataron de la muñeca el preciado reloj, valorado en 5.500 euros. Este lunes se celebró la vista por estos hechos en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania. Pero solo compareció, a través de videoconferencia, una de las acusadas. La otra se encuentra en paradero desconocido. La Fiscalía pide para una de ellas cinco años de prisión y para su compinche cuatro.

La víctima del robo explicó a la juez lo ocurrido. «Vi que se acercaban a mí y lo primero que pensé es que me venían a robar. No me equivoqué». El hombre, que tiene problemas de movilidad y se mueve con muletas no pudo hacer nada para impedir la fechoría de las mujeres. «Me llega a pillar bien de salud y la chica que me robó el Rolex no sale viva de allí», apuntó. A consecuencia del tirón el hombre cayó al suelo y sufrió diversas lesiones que obligaron a hospitalizarlo. El denunciante reconoció poco después a las sospechosas en un reconocimiento fotográfico.

Un agente de la Policía Nacional encargado de la investigación explicó que un testigo de los hechos dio la matrícula del coche donde huyeron las dos mujeres. Averiguaron que ese vehículo había llegado a Palma en barco procedente de Barcelona el día anterior. El nombre del propietario del turismo les llevó hasta un hotel de s´Arenal. Allí se hospedaban las dos sospechosas y dos varones, todos ellos de nacionalidad rumana.

La procesada que declaró en la vista negó su implicación en el robo. El juicio quedó visto para sentencia.