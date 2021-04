«Yo quiero estar con alguien que me quiera, coño. Yo sé lo que hago, ¿vale? Estoy dañado en mi corazón. Vete a tu puta casa. Yo quería hacer el amor contigo». Raquel (nombre ficticio) se derrumbó ayer al escuchar el vídeo que se reprodujo en el juicio en la Audiencia de Palma. La voz era la del hombre, de 35 años y origen sueco, que supuestamente la retuvo y la agredió en su piso del barrio de Santa Catalina al negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 18 de septiembre de 2019. La mujer, de nacionalidad brasileña, acudió a un bar del Paseo Mallorca con una amiga y su novio. Allí conoció al acusado. «Estuvimos de fiesta y, al final, me invitó a su casa. Me empezó a tocar y a besar, pero yo no quería tener sexo. No quería nada de eso». La perjudicada explicó que el hombre la golpeó cuando le dijo que iba a llamar a la policía. «Me dijo que podía hacer conmigo lo que quería porque estaba en su casa».

La víctima, asistida por el abogado Iván García, empezó a gritar para pedir ayuda. «Me golpeaba con mucha crueldad. Nunca había visto tanto odio en la cara de una persona, pensé que iba a morir». La mujer aprovechó para huir cuando el agresor se puso de rodillas para pedirle perdón.

El acusado, que afronta una condena de cinco años de cárcel, negó haberla retenido y golpeado. «Nos besamos por el camino, en el ascensor... y de repente, en mi piso, parecía que ya no quería. No fui muy elegante, pero le pregunté qué hacía en mi casa si no quería tener sexo conmigo. Se lo dije de manera muy fea y me avergüenzo».