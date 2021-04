El supercontagiador de la COVID-19 de Manacor llega al 'New York Times'

Manacor aparece en The New York Times y no es por Rafa Nadal. El supercontagiador de Covid-19 detenido en la localidad del tenista llegó al periódico norteamericano, que se hizo eco de la noticia adelantada por Ultima Hora en su web el pasado domingo: «La policía española arresta a un hombre por contagiar el coronavirus a 22 personas».

El sospechoso, de 40 años, fue a trabajar a finales de enero a pesar de tener 40 de fiebre. Sus compañeros le recriminaron su actitud y les respondió que les iba a contagiar el virus.

Ocho de las víctimas fueron contactos suyos directos -cinco en su lugar de trabajo y tres en el gimnasio- y 14 indirectos. Uno de los perjudicados fue un bebé de un año. La Policía Nacional abrió una investigación y detuvo al hombre por un delito de lesiones. Los agentes descubrieron que no se trataba de un accidente, sino que era consciente de que ponía en riesgo a otras personas.

El diario Clarín también recogió la información. Así tituló: «Fue a trabajar con 40 grados de fiebre y no dijo nada: contagió a 22 personas de Covid-19».