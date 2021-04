Indignación en la redes ante las imágenes de un fiesta ilegal en sa Possessió de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma y del Cuerpo Nacional de Policía han descubierto a través de redes sociales una macrofiesta en sa Possessió de Palma.



En las imágenes puede apreciarse sin ningún género de duda a decenas de personas, en su mayoría jóvenes, celebrando una fiesta con música, alcohol, bailando, abrazados y disfrutando del festival sin guardar las distancias, medidas de seguridad y sin utilizar las mascarillas.



En las redes, un conocido empresario del ocio nocturno, hacía el siguiente comentario: «15 meses pagando alquileres, basuras, impuestos, etc....Cerrados por imperativo legal, intentando trabajar un poco en terrazas de restaurantes y recibiendo inspecciones de Patrulla Verde, Govern balear y Policía Nacional. Luchando para no morir y respetar las prohibiciones de Armengol aun sin estar de acuerdo. Y por supuesto, después está la Republica Independiente de Sa Possessió. No voy a opinar, hacerlo vosotros... Esta publicación no representa a ningún sector, ni a ningún local, es exclusivamente de P.J.N.», concluye.



Fuentes policiales consultadas por Ultima Hora han confirmado que estas imágenes corresponden al sábado, a las 16 horas. Cuando llegaron las patrullas, los integrantes de la fiesta tenían 'aguadores' y la multitud se dispersó. En estos momentos hay una investigación en marcha por parte de las autoridades competentes.