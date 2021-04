Condenado por amenazar a su mujer tras refugiarse con sus hijos en un centro de menores

Un hombre fue condenado este jueves a dos años de cárcel por agredir y amenazar a su mujer tras refugiarse con sus hijos en un centro de menores de Palma. «Si no me metéis en prisión, os aseguro que me la voy a cargar», dijo el agresor a los policías que lo detuvieron. El acusado, de 46 años y nacionalidad española, se declaró culpable ayer en el juicio.

Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2020. El hombre se encontraba con su pareja en el domicilio que compartían en Palma y, tras pedirle que le entregara el móvil, la agarró de los brazos y la empujó contra el armario. Al día siguiente, el acusado consiguió arrebatarle el teléfono y accedió a las conversaciones que la perjudicada había mantenido con terceras personas y le golpeó de nuevo.

«Os aseguro que me la cargo»

Posteriormente, el hombre se dirigió al garaje donde estaba la moto de la víctima y la dañó. La mujer huyó con sus hijos y se refugió en un centro de menores de Palma. El agresor la persiguió y, mientras era identificado por agentes de la Policía Nacional, comenzó a gritar amenazándola: «Si no me metéis en prisión os aseguro que me la voy a cargar».

El procesado, que se encuentra en prisión provisional desde entonces, también aceptó 120 días de trabajos comunitarios y una multa de 90 euros.