¿A qué pena se pueden enfrentar los agresores de los policías de Cala Rajada?

Los dos hermanos, integrantes del conflictivo clan gitano, acusados de agredir a dos policías locales en Cala Rajada entonaron el 'mea culpa' y pidieron perdón.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿A qué pena se pueden enfrentar? Analizamos el caso con nuestro abogado de cabecera, Eduardo Luna y descubrimos las claves de un altercado que está generando una gran polémica en Mallorca.

«Pedimos perdón a los policías agredidos. Me cogió en un mal momento porque venía de una fiesta y estaba muy perjudicado. No me pude controlar y la situación se me fue de las manos». Estos son algunos de los fragmentos de la declaración policial de los dos agresores de los policías de Capdepera que el pasado Lunes Santo se entregaron de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil de Artà.

Acompañados de su abogado, Tomeu Salas, ambos hermanos prestaron declaración. Durante todo su relato de hechos trataron de eludir entrar en polémicas y mantuvieron una línea de moderación y apaciguadora. ¿Será suficiente?