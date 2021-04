El hombre con discapacidad torturado en Manacor inicia una huelga de hambre y rectifica su versión

«Quiero volver a declarar. Cuando fui al juzgado estaba en shock y no pude declarar bien». El hombre con discapacidad que fue torturado en Manacor inició este miércoles una huelga de hambre en la calle Sant Miquel de Palma para pedir Justicia. J. C. dice que el juego «no fue consentido» y que le están «avasallando» a través de las redes sociales por un juego que organizó.

«Después de 34 horas de pasarlo mal estuve declarando en sede policial y luego en el juzgado. Estaba en shock, no estaba bien para declarar», ha explicado la mañana de este jueves.

«Ellos en todo momento sabían que yo tenía una discapacidad intelectual», asegura el hombre. «Lo sabían todo sobre mí y aún así accedieron. Dejó de ser consentido cuando me quitaron el móvil y la cartera, cuando empiezan a hacer fotos a mi DNI. Y grabaron con su móvil lo que a ellos les interesó».

El concurso 'Cambia mi look o destrózalo' acabó con siete jóvenes detenidos por secuestrar y torturar a la víctima durante dos días. Le tatuaron dos penes en la cara, le cosieron los dedos de los pies y le pusieron pegamento en los labios. «Accedí por miedo a amenazas y presiones. Propuse las pruebas para que ellos se plantaran. No supe parar, me bloqueé. Yo no quería».

J.C. enseñó a los participantes en el juego que tenía 30.000 euros invertidos en bolsa. «Sí, y también tengo patrimonio. Podría haber vendido los derechos hereditarios y pagarles perfectamente. Se dijo que había denunciado para no pagarles y es mentira. Denuncié porque me sentí acosado, me sentí vulnerado. Me torturaron y no supe pararlo. Tenía miedo de ellos».

Los siete jóvenes que participaron en el macabro juego quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en Manacor. «Uno de ellos, mientras me depilaban las piernas, me manoseó en la zona genital».