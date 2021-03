Una joven acepta un año y 10 meses de cárcel por vender éxtasis en Palma

Una joven ha aceptado una condena de un año y 10 meses de cárcel y una multa de 250 euros por vender pastillas de éxtasis en Palma. La acusada, de 21 años y nacionalidad española, ha reconocido los hechos en el juicio celebrado la mañana de este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

La chica fue detenida en torno a las 11.30 horas del 23 de octubre de 2019 en unos grandes almacenes de Palma. Los vigilantes de seguridad del establecimiento la sorprendieron robando junto a su pareja. La cachearon y encontraron 16 comprimidos de droga en una riñonera que llevaba. El valor de las sustancias estupefacientes asciende a 260 euros.

La mujer entregó la bolsa a su acompañante para que se la guardara. Los agentes de la Policía Nacional se la incautaron y localizaron las 16 pastillas de MDMA.

El abogado de la chica, José Ignacio Herrero, ha solicitado la suspensión de la pena de un año y 10 meses de prisión. La fiscal no se ha opuesto y el tribunal ha acordado la suspensión de la condena de cárcel con la condición de que no cometa ningún delito durante dos años y 10 meses. «Me parece bien, yo no voy a hacer nada», ha dicho la joven.