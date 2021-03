A juicio una mujer por acosar a su monitora en un gimnasio de Palma

Una mujer, de 25 años de edad, afronta el pago de una multa de 3.600 euros acusada de hostigar durante meses a la que había sido su monitora en un conocido centro deportivo de Palma. Asimismo la Fiscalía solicita para la imputada la prohibición de acercamiento y comunicación hacía la perjudicada por un plazo de cinco años.

El juicio por estos hechos tendrá lugar próximamente en una sala de lo Penal de los juzgados de Vía Alemania de la capital balear.

Obsesión

La obsesión de la procesada por la monitora se remonta, según la acusación pública, a febrero de 2019. La acusada reclamaba a la perjudicada una mayor atención en sus clases. Al no recibirla, comenzó a perseguirla por las diversas zonas del centro pidiéndole explicaciones, tratando de hablar con ella a toda costa. Llegó incluso a esperarla en el aparcamiento de las instalaciones. El 8 de marzo de ese año, la imputada esperó en la salida a la mujer y la agarró fuertemente del brazo diciéndole que era mala persona y que le estaba haciendo daño. El acoso no acabaría ahí ni mucho menos. Sólo tres días después, el 11, la denunciada siguió a la fémina hasta los baños del gimnasio. Una vez que esta entró y quiso salir, la acusada no se lo permitió.

La perjudicada abandonó temporalmente el trabajo y el acoso cesó. Pero cuando se reincorporó unos meses después, la conducta de la imputada continuó de la misma manera. Finalmente, en septiembre de ese año, la víctima denunció los hechos y la sospechosa fue arrestada. Dos años después se celebrará el juicio.