¿Se han preguntado alguna vez cuáles son los peores hábitos de los mallorquines al volante? Nuestro experto en seguridad vial, Antoni Cánovas, repasa algunos de ellos y nos ofrece algunos consejos básicos para evitar accidentes.

Uno de los errores más comunes es no activar los intermitentes. Son muchos los conductores que no accionan dicho mecanismo poniendo en grave peligro su vida y la del resto de usuarios.

No respetar las señales de tráfico, comer, beber o fumar dentro del coche, no mantener la atención en la conducción o no respetar la distancia de seguridad son algunos de los malos hábitos. Todo ello debe sumarse a las distracciones y utilización del teléfono móvil.