Movilización vecinal en Andratx para rescatar a un gato atrapado en el pino de la iglesia

'Princesa' es una hermosa gatita adorada por todos los vecinos del Port d'Andratx. Desde hace meses, por la mañana, tarde y noche, varios residentes de la zona acuden hasta la plaza de la iglesia para darle de comer y hacerse cargo de ella.

Desde hace unos días, el animal no acudía a su cita y las vecinas comenzaron a preocuparse por el estado de 'Princesa'. Unas horas más tarde descubrieron que la gatita estaba encaramada en lo más alto de un pino ubicado junto a la iglesia del puerto y que no paraba de llorar porque no podía bajar.

Los vecinos, muy preocupados, llamaron a la Policía Local de Andratx, Bombers de Mallorca e incluso a la Guardia Civil para solicitar ayuda. Transcurridas varias horas y comprobar que los equipos de emergencia no acudían al rescate del animal, decidieron intentar el rescate por sus propios medios. En un primer momento, varias mujeres -amantes de los animales- intentaron acceder al felino colocando varias escaleras domésticas con resultado infructuoso.

Un joven podador del puerto se convirtió en el improvisado héroe de Andratx. Imagen: Michels

Tras solicitar ayuda a un joven podador profesional del puerto, el joven Shyan Singh consiguió acceder hasta la posición donde se encontraba 'Princesa' y proceder a su rescate.