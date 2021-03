Detenido un conocido director de banco de Manacor por estafar a decenas de clientes

Detenido un conocido director de una entidad bancaria de Manacor acusado de estafar a decenas de clientes.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han practicado una operación contra un importante grupo criminal dedicado a la falsificación documental y estafa. Los primeros indicios apuntan a que el montante de dinero sustraído supera los 300.000 euros, a pesar de que la investigación está abierta y todo el material incautado a los implicados está siendo objeto de análisis y estudio.

La primera de las detenciones se produjo el pasado viernes en Manacor. Unas horas más tarde se procedió a la detención del resto de la banda y se practicó un registro domiciliario en el municipio de sa Pobla.

‘Modus operandi’

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora el ‘modus operandi’ de la banda era el siguiente. Por una parte, el director de banco era el encargado de conseguir recabar toda la información bancaria y documental de sus clientes. Acto seguido, le facilitaba todo el expediente con la información privilegiada de empresas y particulares al resto de integrantes de la banda. Desde sa Pobla, donde tenían ubicado su centro de operaciones, trazaban toda una estrategia para realizar compras y falsificar documentación y de esta manera conseguir vaciarles sus cuentas. Las operaciones fraudulentas, en su gran mayoría, se realizaban a través de internet, pero también se realizaban compras físicas. Los ladrones, catalogados policialmente como de guante blanco, contaban con toda la información bancaria y de documentación de todas sus víctimas. Una vez que se daban cuenta de la estafa ya era demasiado tarde y nunca pensaban que la entidad bancaria estaba detrás.

En todo momento, la dirección de la entidad bancaria y de la central, prestaron toda su colaboración a los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. De hecho, los sistemas internos de investigación y control del propio banco habían detectado algunas anomalías. Por ese motivo facilitaron a la policía el rastreo realizado por el director detenido. La sorpresa fue mayúscula cuando los responsables del caso se encontraron con una gran documentación de clientes y supuestas víctimas con las que no contaban. Es decir, personas que no han denunciado haber sido estafadas y que por consiguiente no han interpuesto denuncia. Se sospecha que decenas de personas han sido estafadas.