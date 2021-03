Un hombre acepta dos años de cárcel por manosear a dos menores en un bar de Alcúdia

Un hombre aceptó este lunes en el juicio una condena de dos años de cárcel por manosear a dos menores en la terraza de un bar situado en Alcúdia en 2019.

El acusado, de 43 años y nacionalidad española, se declaró culpable, a través de una videoconferencia desde Sevilla, de dos delitos de abuso sexual a menores de 16 años en el juicio celebrado en la Audiencia de Palma.

El tribunal de la Sección Segunda tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño después de que el procesado haya indemnizado a las víctimas con 600 euros a cada una por daños morales. El acusado, defendido por el abogado Toni Vidal, no ingresará en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos cinco años. No podrá comunicarse ni acercarse a las menores durante ese plazo de tiempo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 1.00 horas del 6 de enero de 2019. El hombre se encontraba en la terraza de un bar de Alcúdia y se acercó a las dos adolescentes, de 14 y 15 años, para tocarles los pechos. A una de ellas le pegó en las nalgas después de que le dijera que le iba a presentar a su novio. El acusado había consumido múltiples bebidas alcohólicas cuando manoseó a las dos menores.

El 8 de enero, el Juzgado de Instrucción nº2 de Inca dictó un auto en el que imponía al encausado la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 100 metros de las dos perjudicadas.

La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial una condena de tres años y cuatro meses para el sospechoso. El representante del ministerio público llegó a un acuerdo ayer con el abogado defensor del acusado y rebajó su petición a dos años de prisión.