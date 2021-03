Los detenidos se prestaron a las torturas al ver que la víctima tenía 30.000 euros en Bolsa

Los siete detenidos por secuestrar dos días y torturar a un hombre con discapacidad en Manacor se prestaron a las vejaciones al ver que la víctima tenía inversiones en Bolsa, que ascendían a 30.000 euros. El grupo pensaba que cobraría una cantidad muy elevada por los juegos sado que les proponía el organizador del macabro concurso.

El hombre les contó a los jóvenes que el pago por sus servicios se realizaría «mediante trasferencia bancaria o por Bitcoin (moneda virtual)», y les demostró que poseía ese dinero mostrándose su teléfono móvil, donde aparecían inversiones en una compañía americana de Bolsa.

Declaración de la acusada

Ultima Hora ha tenido acceso a la única declaración de los siete detenidos, que llevó a cabo en los juzgados de Manacor una de las acusadas. La chica sostiene que la víctima, en ningún momento, le contó que sufría una discapacidad intelectual del 38 % y añadió que pensó que era una persona «normal» porque les habló del dinero que invertía en Bolsa. A preguntas de su abogado, Tomeu Simonet, la imputada aseguró que el denunciante había disfrutrado con todas las prácticas sado y que incluso él experimentó «placer erótico».

Además, contó que se negaron a hacerle algunas «barbaridades» que les pedía porque estaba en riesgo su vida. En este sentido, aseguró que el organizador del concurso pretendía que le introdujeran un pepino en su cuerpo, para luego coserle el ano y los ojos.

El caso, desvelado en primicia por Ultima Hora, se encuentra en fase de investigación judicial y el Govern estudia personarse como acusación particular. Los siete detenidos eran de dos grupos diferentes que no se conocían entre sí y fueron captados por la víctima, que propuso en internet un concurso llamado «Cambio mi look o destrózalo». Si el hombre no superaba las pruebas, podían castigarlo y según las puntuaciones que obtuvieran ganaban más o menos dinero.

Una joven de Valencia: «En julio ya intentó un concurso similar en mi ciudad»

Este jueves, Ultima Hora contactó con una joven de Valencia llamada Elizabeth que contó que, en julio pasado, la víctima de las torturas ya contactó con ella y otros jóvenes para realizar un juego sado similar en aquella ciudad. «Al final, no se hizo porque no me convencieron muchas cosas y porque hubo el cierre perimetral por el coronavirus». También hay constancia de que en otras ocasiones el denunciante ha organizado concursos similares en Mallorca. Ahora, la policía está investigando esos otros encuentros salvajes.