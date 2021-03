Denuncian que un taxi de Inca no quiso llevar a un hombre con su gato moribundo

«Sólo quiero que se conozca mi historia para que no vuelva a pasar». Un vecino de Inca de 51 años, Manel Juanola, ha denunciado que una centralita de taxis se negó a llevarlo de noche al veterinario cuando su gato agonizaba «porque había toque de queda».

El martes de la semana pasada, poco antes de la medianoche, el veterano Duende, de doce años, empezó a ponerse muy mal. «Para mí es como oro en paño, lo adoro. Me puse muy nervioso porque veía que se moría y llamé a un taxi para que me llevaran enseguida al veterinario. La sorpresa fue que el hombre que me atendía, de la centralita, me dijo que había toque de queda por la pandemia y no podían hacer nada», cuenta el comerciante de arte.

Insistió

Manel, sin perder los nervios, le rogó que le ayudara, pero el trabajador le colgó el teléfono: «Volví a llamar y le imploré. Tenía que salvar a Duende. Fui muy educado, pero me volvió a colgar». Entonces, desesperado, decidió llevarlo él mismo entre sus brazos, con un transportín, hasta la clínica, que está a tres kilómetros de su casa. «Tardé unos 45 minutos. Mi gato pesa más de cuatro kilos y el transportín no sé cuántos. Cuando llegamos al veterinario Duende estaba medio muerte. Lo operaron de urgencia y ha estado cuatro días en la clínica. Por fin mejora», concluyó.

«Me dijo que había toque de queda y que si Duende se moría podía adoptar otro»

Manel Juanola contactó con la Policía Local de Inca para denunciar la actitud del trabajador de los taxis: «Fueron muy amables conmigo y me dijeron que ellos no me podían llevar, porque solo tenían un coche patrulla esa noche. Sin embargo, me comentaron que si me veían por la calle llevando a Duende al hospital no me dirían nada ni me multarían». Con la central de taxis, no obstante, se muestra muy enfadado: «Ese trabajador fue muy cruel. Me llegó a decir que si se moría mi gato podía adoptar otro. ¿Usted cree que esto es normal? Yo haría cualquier cosa por Duende y no hay derecho a que te traten así, con tan poca humanidad».