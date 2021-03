La víctima de las supuestas torturas de Manacor: «Me hicieron una serie de burradas»

El hombre con discapacidad intelectual que supuestamente sufrió torturas durante 48 horas en Manacor pidió ayuda a través de su perfil de Facebook: «Me hicieron una serie de burradas». La víctima difundió sobre las 21.30 horas del pasado lunes un vídeo de 51 segundos relatando el calvario que había sufrido.

«Hola, buenas noches a todas y a todos. Yo soy XX... me gustaría pediros ayuda, ¿vale? Urgentemente. Estoy viviendo ahora mismo en un cajero. Mi situación es delicada ya que hice un concurso de 'Cambia mi look' y hubo unas personas que se pasaron conmigo», explica en las imágenes a las que ha tenido acceso Última Hora.

«Me tatuaron la cara, me cosieron los dedos del pie y me hicieron una serie de burradas. Necesito por favor que alguien me ayude. Estoy asustado, durmiendo en la calle. Me siento muy solo». El vídeo está registrado supuestamente en un cajero de la calle Ausias March de Palma y al final de la grabación se oyen algunas voces de fondo.