La policía sanciona a los organizadores de la Liga Balear Agility por actividad clandestina

Fin de semana de controles e inspecciones policiales. Hasta las competiciones de perros correspondientes a la liga balear de Agility fueron supervisadas y sancionados sus organizadores por realizar una actividad clandestina en suelo rústico.

Numerosos vecinos alertaron a los agentes del Grupo Alazán (Policía Nacional), Patrulla Verde (Policía Local de Palma) y los inspectores del Govern balear de que en una fina rústica ubicada en Son Ferriol se estaba realizando una competición oficial con una gran afluencia de público.

En la tarde del sábado, una comitiva policial se personó en el lugar y comprobó que efectivamente había una concentración de más de 100 personas en unas instalaciones que carecían de licencia. Los agentes desplazados entendieron que la competición no revestía peligro para las personas ni los bienes y por ese motivo no se suspendió la misma ni se produjo el desalojo de las instalaciones. No obstante, se levantó la pertinente acta de sanción y se le comunicó a los organizadores que habían cometido una infracción de ámbito administrativo.

No hubo que lamentar ningún incidente y el comportamiento de todos los asistentes fue modélico. Así lo hizo constar la fuerza actuante.

Se trataba de la décimo tercera y cuarta pruebas de la Liga Balear Agility puntuable para el campeonato de España. La misma se disputó el viernes 6 y sábado 7 de marzo.