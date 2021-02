Juicio al clan de ‘Los Pelúos’ por alquilar pisos okupados y extorsionar a los inquilinos

El clan de ‘Los Pelúos’ y otros acusados irán a juicio por supuestamente alquilar pisos okupados de Palma y extorsionar a los inquilinos. La Fiscalía pide penas que van de multas a dos años y medio de prisión para los 22 acusados que se sentarán próximamente en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

El ministerio público recoge en su escrito que los procesados, desde octubre de 2013 a mayo de 2014, formaron parte de una organización que se dedicaba a okupar viviendas de Son Gotleu, la Soledad, el Polígono de Levante y Cala Major para después alquilarlas.

Los acusados, según la versión de la Fiscalía, se dedicaban a buscar viviendas principalmente de entidades bancarias para okuparlas. Violentaban sus puertas y después desmontaban las cerraduras para poner en su lugar una cadena anclada con un candado. Más adelante acondicionaban las casas para después anunciar su alquiler en farolas, cibercafés, escaparates y por el boca a boca.

Los investigados alquilaban los pisos a «personas con recursos limitados, sin empleo y con menores e inmigrantes», que por su precariedad económica aceptaban el arrendamiento. Las víctimas no sospechaban que quienes arrendaban las casas no eran los titulares.

Los miembros de la organización, según el escrito de la acusación pública, acudían a cobrar en persona y adoptaban una actitud violenta y agresiva cuando no les pagaban o se les cuestionaba la titularidad ante inspecciones policiales: «Te vamos a dar una paliza si vas a la policía a denunciar, no sabes lo que te espera. Me da igual si no tienes dinero. Lo robas, te buscas la vida».