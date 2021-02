Un hombre vendía lavadoras y secadoras de segunda mano en la cochera de su domicilio de Son Cotoner en 2018. En el baño del negocio guardaba supuestamente una caja con 24.500 euros que le desaparecieron el día que le detuvieron por maltratar a su expareja. La mujer, española de 44 años, y un compinche, de 45 y origen marroquí, han sido juzgados la mañana de este martes en Palma acusados del presunto robo que se produjo sobre las 17.00 horas del 29 de septiembre de ese año. «Me robaron 24.500 euros, todos los ahorros de mis hijos, de una caja en la cochera», ha explicado el denunciante ante la jueza.

El perjudicado convivió durante medio año con su ex, su hija y su suegra. Nadie sabía que tenía guardados los ahorros de sus hijos allí, según su versión. «Un día ella me dijo que se le había caído una pelota a su hija y me dio guardando el dinero», ha recordado. Durante unos días también vivió en su casa el otro acusado y su pareja. El denunciante quedó en libertad el 30 de septiembre y cuando regresó a su domicilio vio que le faltaban todos los ahorros de sus hijos. «Esa noche dormí en la cochera y al día siguiente por la mañana vi que no había nadie en la casa. Se habían ido todos: mi ex, la madre, la hija y, aquí, el campeón de España [el acusado]», ha dicho.

La mujer ha admitido que acudió a un bazar para comprar una cizalla y abrir la cochera para recoger sus cosas. «Mi ex metió mi ropa en bolsas de basura. Lo detuvieron por pegarme y su sobrino pequeño se llevó mis cosas».

La procesada ha negado el robo. «Vivíamos de mi pensión. No teníamos dinero, vendíamos lavadoras de segunda mano y él estaba arruinadísimo». El otro investigado ha afirmado que no entró en la cochera y que no sabía que el hombre guardaba 24.500 euros. El fiscal pide una condena de un año y medio de cárcel para cada uno por un delito de robo con fuerza en las cosas.