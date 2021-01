Un cura casa a una mujer con un muerto para que ella y su hija puedan cobrar la herencia

Un sacerdote se enfrenta a ocho años de cárcel por, presuntamente, haber oficiado una boda en Barcelona entre una mujer y un muerto; el objetivo de esta unión era que ella y su hija pudieran cobrar la herencia. La mujer y el fallecido mantenían una relación hasta que el hombre perdió la vida en 2008.

Como no estaban casados y al no haber testamento, la mujer no pudo cobrar la herencia de casi medio millón de euros. Entonces el cura, David Vargas, y la mujer planearon una 'falsa boda' con fecha anterior a la del fallecimiento y con la hija de esta como testigo.

La Fiscalía acusa a Vargas, a la mujer y a su hija de un delito de estafa agraviada en régimen de concurso medial y pide una pena de ocho años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de 14.600 euros.

Vargas ya había sido acusado de engañar a ancianas viudas durante años. Cuando los Mossos d'Esquadra le detuvieron, encontraron más de tres millones de euros en su domicilio. El cura fue excomulgado en el año 2013, cuando se hicieron públicas unas imágenes suyas con un joven.