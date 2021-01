La mujer que robó 3.064 euros en colonia finalmente deberá entrar en prisión

Cristina, la mujer de 29 años y madre de una niña de corta edad que fue condenada por robar 3.064 euros en colonias, finalmente deberá entrar en prisión.

Tras varios días de incertidumbre y de interposición de recursos por parte de sus abogados, el juzgado encargado de resolver este tipo de cuestiones, ha dictaminado que la mujer deberá entrar en prisión a pesar de haber saldado la sanción económica que le fue impuesta. Nada más conocer la negativa del juez de revocar el auto de ingreso en prisión, Cristina anunció su intención de no presentarse en la cárcel y esperar que la policía vaya a buscarla. La acusada, que tenía que ingresar a las 18 horas del pasado lunes día 18 de enero en el centro penitenciario de Palma, consiguió reunir todo el dinero de la multa impuesta y transferirlo a la cuenta del juzgado.

Hace un tiempo la ahora detenida acudió en compañía de otras tres mujeres más a robar colonias al Müller. «Nos fue bien la cosa y no nos pillaron. Pasé tanto miedo que dije que no iba a volver a hacerlo. Días más tarde, llegó la Policía Nacional a mi casa y me detuvieron. Parece que a las otras chicas volvieron a la tienda otro día y las pillaron robando. A partir de ese momento, miraron las cámaras y me localizaron», apuntó Cristina. Ahora, está pendiente de ingresar en la cárcel.