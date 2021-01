El juez envía a la cárcel a una madre por robar 3.064 euros en botes de colonia en Palma

Cristina es una mujer de 29 años y madre de una niña de corta edad que ingresará en prisión, a las 18 horas de este lunes, por robar 3.064 euros en colonias en una conocida tienda de Palma.

«No quiero justificar lo que he hecho porque no está bien. Tengo una niña pequeña que la estoy cuidando yo sola. No tengo ninguna ayuda del Gobierno y con la pandemia no podemos trabajar. No cobro ni un solo euro del SEPE ni del ERTE. No me quedó más remedio que ir a robar», comenta Cristina.

Según su relato, hace un tiempo acudió en compañía de otras tres mujeres más a robar colonias al Müller. «Nos fue bien la cosa y no nos pillaron. Pasé tanto miedo que dije que no iba a volver a hacerlo. Días más tarde, llegó la Policía Nacional a mi casa y me detuvieron. Parece que a las otras chicas volvieron a la tienda otro día y las pillaron robando. A partir de ese momento, miraron las cámaras y me localizaron. La policía y el juez dijeron que habíamos robados unos 3.064 euros en género y que teníamos que pagar una multa de casi 4.000 euros entre las cuatro implicadas», señala la acusada confesa del robo. La situación se complicó mucho más cuando, sin trabajar y sin ayudas, Cristina consiguió reunir casi 2.000 euros y entregarlos en el juzgado.

«He tenido que pedir dinero a mis familiares, amigos y hacer una colecta. Tengo casi 2.000 euros pero el resto de mujeres implicadas en el robo no han pagado su parte. Por consiguiente, han dictaminado que a las 18 horas de este lunes tengo que ingresar en prisión. No es justo», concluye Cristina.

Este domingo, junto a algunos familiares, nos citó en la plaza de toros de Palma para explicarnos la situación y pedir un aplazamiento de su ingreso en prisión. Manuel Alameda ‘Mangote’, presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, explica: «Hace unos meses finalicé unos cursos de criminalística y perfilación criminal. Estamos muy implicados en defender causas justas. Es por ese motivo que interpondremos un recurso para frenar esto».