Un integrante de Protección Civil de Lloseta y su hermano salvan a una mujer cuando iba a tirarse desde un puente

Toni y Xim Pinto son dos hermanos de Lloseta que se han convertido en improvisados héroes al conseguir salvar la vida de una mujer cuando se iba a tirar de un puente en la capital des Raiguer.

Los hechos se produjeron justo en el puente ubicado en la carretera Inca-Lloseta. En torno a las 13,20 horas, Xim y Toni circulaban por la citada vía cuando, de repente, se percataron de la presencia de una mujer -de unos 50 años de edad- que estaba con medio cuerpo colgando de la barandilla de protección.

En ese instante, Xim Pinto, que es integrante de la Agrupación de Protección Civil de Lloseta, pidió a su hermano que parara el coche y que tratara de distraer a la mujer mientras él subía a por ella. Toni, desde abajo, no paraba de hablarle con la intención de ganar tiempo hasta que su hermano lograra alcanzarla.

Unos segundos más tarde, Xim logró alcanzar la parte más alta del puente y se abalanzó sobre la víctima cogiéndola al vuelo. En ese momento, la mujer no dejaba de decir: «Me has salvado la vida, me has salvado la vida». Sin entender muy bien lo que estaba sucediendo, el miembro de Protección Civil de Lloseta cogió a la mujer y le ayudó a bajar. La introdujeron en su vehículo hasta la llegada de los equipos de emergencia.

En cuestión de minutos, varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Lloseta y una ambulancia del SAMU-061 se personaron en el lugar del suceso y se hicieron cargo de la situación.

Al parecer, la mujer había ingerido algún tipo de bebida alcohólica mezclada con medicamentos. Ella decía que se quería morir porque su familia le había abandonado.

Finalmente, Xim y Toni relataron lo sucedido a la Guardia Civil y se marcharon. Sin duda alguna, el 31 de diciembre de 2020 quedará marcado en sus vidas para siempre. Se han convertido en unos improvisados héroes.