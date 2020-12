Una colilla lanzada por un vecino provoca un incendio en un piso de Palmanova

Alexandra vive de alquiler en un cuarto piso de la avenida Ca’s Saboners, en Palmanova. Este lunes se fue a dormir sobre las 00.30 horas junto a sus tres hijos, de un año y medio, cuatro y seis. Una cristalera separa el dormitorio principal de la vivienda de la terraza. Alrededor de la 1.20 su marido se metió en la cama y diez minutos más tarde el balcón era pasto de las llamas.

«Me desperté a la una y media de la madrugada con el fuego en mi cara», recuerda la mujer por teléfono. «Todo estaba en llamas, pensé que era un sueño». Alexandra cree que el incendio se originó por una colilla que lanzó un vecino de algún piso superior.

La mujer gritó, su marido se despertó y llevaron a los niños a casa de su vecina. «Mi marido salió al balcón y apagó el fuego con una garrafa de 20 litros de agua y con la ayuda de los vecinos antes de que llegaran los bomberos». Unidades de la Policía Local de Calvià, Guardia Civil y bomberos se desplazaron hasta el domicilio de la familia afectada por el fuego, que devoró la terraza y fracturó la cristalera del dormitorio.

El marido de Alexandra inhaló una importante cantidad de humo y sufrió quemaduras en las palmas de las manos. Los equipos sanitarios lo trasladaron a Son Espases y le realizaron las primeras curas. «Todo quedó en un susto. Llevo años peleándome con los vecinos que tiran las colillas por el balcón. Hace tiempo puse carteles en la comunidad para que no lanzaran más colillas. Estoy un poco disgustada porque esto podría haber sido una tragedia si no llego a despertarme. Mi marido y mis hijos tienen sinusitis y no olieron nada».