Alarma en sa Torre por la proliferación de magia negra y ritos satánicos

Vecinos de la urbanización de sa Torre, en Llucmajor, han mostrado su alarma y preocupación ante la proliferación de magia negra y ritos satánicos en sus calles y plazas. Desde hace tiempo esta zona de la Isla está acaparando buena parte de los rituales de iniciación o la celebración de prácticas que intentan conjurar y someter los malos espíritus y las fuerzas maléficas ocultas para causar daño a los demás.

Santeros cubanos, houngans haitianos, chamanes venezolanos, país de santo brasileños, hechiceros africanos, se han implantado en Mallorca en los últimos años, importando a nuestra comunidad nuevas formas de religión o brujería cautivando a numerosas personas de la Isla.

En los acantilados de sa Torre, muy cerca de viviendas residenciales de alto standing, varios vecinos han alertado a la Policía Local y Guardia Civil de la aparición de restos de animales sacrificados, velas y restos de pequeñas hogueras y útiles para la realización de conjuros o magia negra.

Un gallo sin cabeza, una tortuga (especie protegida) muerta y en su interior una cantidad abundante de pesos cubanos, un pollo con la cabeza cortada y ésta misma en el interior de una botella, una cruz realizada con clavos ensangrentados, amuletos de brujería y un puñal son algunos de los hallazgos de los vecinos de la zona.

«En un primer momento pensábamos que se trataba de una broma de algunos grupos de jóvenes que se juntan en la zona para hacer botellón. No le dimos mayor importancia y los propios vecinos recogíamos las cosas y lo tirábamos al contenedor de la basura. Pero cuando empezamos a ver animales decapitados, amuletos y velas la cosa cambió. Están haciendo rituales satánicos a menos de 200 metros de nuestras casas. No tenemos miedo, pero la verdad es que no nos hace mucha gracia», comenta uno de los denunciantes.

Uno de los vecinos de la zona explica que la semana pasado observó que en el suelo habían pintado un pentagrama invertido que simboliza la estrella de la mañana, nombre de Satanás que toma para su figura. Dicho círculo en la tierra es utilizado en brujería y rituales ocultos para conjurar espíritus de maldad. También es muy frecuente colocar en su interior un recipiente con la sangre de los animales sacrificados.

Ultima Hora ha contactado con un reconocido profesional de la santería y la magia negra. Para evitar posibles represalias prefiere no facilitar su identidad. «La magia negra tiene pocas reglas y cada mago es estimulado a proponer sus formas y rituales. Es muy importante tener en cuenta las diferentes fases de la luna, el día de la semana y el momento del día», concluye. También destaca que en Mallorca en los últimos años la demanda de servicios de rituales y celebraciones aumenta considerablemente. Mallorca cuenta con antecedentes en relación a la celebración de rituales.

Hace algunos años, en la localidad de Sóller, concretamente en la zona de ses Tres Creus, también ocurrieron hechos extraños que a día de hoy todavía no se han resuelto y que culminaron con el asesinato de un ciudadano. La citada zona, años más tarde, volvía a ser de nuevo frecuentada a altas horas de la noche y se sospechaba que era el escenario de extraños rituales. Las investigaciones apuntaron entonces a que los rituales de budú o brujería tenían su influencia en países como Cuba, Colombia o Costa Rica.

Otros puntos como es Puig de s'Aucadena, en Alaró; Son Forteza, de Puigpunyent; el Pla de Sant Jordi, en Palma o Son Cardaix, en Artà, también se han visto salpicados de las sospechas de residentes y denuncias de la práctica de rituales satánicos.