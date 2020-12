Dos años de cárcel por intentar violar a su vecina en el rellano de su edificio del Port d'Alcúdia

Un hombre ha aceptado una condena de dos años de cárcel por intentar violar su vecina en el rellano de su edificio del Port d'Alcúdia en 2010. El acusado, de 45 años y origen marroquí, ha indemnizado a la víctima con 3.000 euros por el daño moral ocasionado. El agresor se ha declarado culpable de un delito de agresión sexual en grado de tentativa en el juicio celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.



La Fiscalía reclamaba una pena de cinco años y once meses de cárcel al inicio del proceso judicial, pero esta mañana ha rebajado su petición tras llegar a un acuerdo con su abogado defensor, Diego Marín Martínez. El hombre, que se encuentra en prisión desde octubre de 2019, no cumplirá la condena. Su letrado ha pedido que le suspendan la pena de cárcel y el tribunal no se ha opuesto a que el procesado quede en libertad.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 06.00 horas del 13 de julio de 2010. El acusado, de 45 años y origen marroquí, se encontraba sentado en el portal del edificio en el que residía en el Port d'Alcúdia. Al llegar la mujer, vecina del inmueble, el hombre se abalanzó sobre ella y tras intentar darle un beso le lamió la oreja. La víctima logró zafarse propinándole varios empujones y salió huyendo por uno de los pasillos del edificio, pero el asaltante la alcanzó.



El procesado la empujó fuertemente contra una esquina del pasillo y mientras la sujetaba con el brazo izquierdo le bajó la ropa e intentó violarla. La mujer, según el relato de la Fiscalía, le decía: No más, no más y el agresor respondió: «Más para mí, más para mí». La víctima opuso una gran resistencia y consiguió salir corriendo hasta encerrarse en su apartamento.



Las actuaciones estuvieron paralizadas porque el sospechoso estuvo fugado entre 2011 y 2019, año en el que el Juzgado de Instrucción 3 de Almería decretó su ingreso en prisión. El acusado ya fue condenado en 2003 por un delito de agresión sexual.