‘El Nano’, nieto de ‘La Paca’: «No he robado en mi vida, nunca me ha hecho falta»

José Fernández Terrón, ‘El Nano’, vestido con un chándal con capucha azul y rojo, se colocó frente al micrófono en una sala del juzgado de lo Penal 7 de Palma y repitió varias veces que jamás ha atracado a nadie. «Yo no he robado en mi vida, nunca me ha hecho falta», aseguró uno de los nietos de ‘La Paca’, histórica narcotraficante de Son Banya, en el juicio celebrado este miércoles por el asalto a una mujer la tarde del 4 de febrero de 2016. La fiscal pidió una condena de cinco años de cárcel para el joven y para una mujer por un supuesto delito de robo con intimidación.

‘El Nano’, de 25 años, explicó que consume droga desde 2015. «Caballo, ‘coca’ y porros, pero ahora estoy en tratamiento», aclaró el joven, que se encuentra en prisión provisional. La mujer acusada, de 29, también negó el atraco. «Yo siempre he confesado, he cometido muchos errores en mi vida. Llevo desde los 14 años delinquiendo, pero esto no quiero comérmelo porque no hice nada a esa muchacha», declaró entre sollozos.

La procesada, que toma drogas desde los 14 años, relató que la perjudicada le quiso vender joyas y un teléfono móvil roto. «Le ofrecí 50 euros y me dijo que no».

La víctima manifestó que ese día se dirigía a Son Ferriol para vender ropa de bebé en una tienda, se equivocó de carretera y acabó en Son Banya. «Pregunté a los acusados por cómo ir hasta Son Ferriol, se metieron en mi coche y el hombre me puso un cuchillo en el cuello. Escondí mi móvil para que no lo vieran, pero me lo quitaron». La mujer, de origen indio, comentó que iba a vender ropa a una tienda y que no tenía intención de vender joyas en el poblado.

La perjudicada no reconoció este martes en el juicio ni al nieto de ‘La Paca’ ni a la mujer que estaba sentada a su lado en el banquillo: «No puedo decir si fueron ellos».

–¿Usted no sabía que Son Banya es un mercado de la droga?, preguntó el abogado de la acusada.

–No, respondió la víctima, quien añadió que no ofreció joyas ni un móvil a nadie. «Me robaron dos anillos y una pulsera», dijo.

Huella

La mujer reconoció a ‘El Nano’ en una fotografía que le enseñó entonces la Policía Nacional. En un principio pensó que le habían atracado dos hombres por el aspecto de la sospechosa, que llevaba el pelo muy corto, pero los investigadores encontraron una huella de la supuesta atracadora en la ventanilla del Hyundai Accent de la denunciante.

El abogado del nieto de ‘La Paca’, Julio Romero, cuestionó la versión de la mujer que señaló que acabó en el poblado de Son Banya por una equivocación en la rotonda de Mercapalma. «Se ve claro que es una zona marginal compuesta por chabolas. No es lógico que un 4 de febrero a las seis de la tarde se equivocase de lugar. Me parece inverosímil». Las defensas pidieron la absolución de los dos implicados.