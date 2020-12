Un hombre niega que abusara de la chica que limpiaba en su piso de Palma

Un hombre negó este jueves en el juicio que abusara sexualmente de la chica que limpiaba en su piso de la plaza Madrid de Palma en verano de 2018. El acusado, de orige ecuatoriano, explicó ante la titular del juzgado de lo Penal número 1 que el 3 de agosto de ese año la joven, de nacionalidad nicaragüense, se quedó a comer en su domicilio y se bebieron una botella de vino durante la comida y una y media de ron después.

«Había tonteo», dijo el procesado. «Me comentó que esa noche se quedaría a dormir en mi casa. Nos besamos en la terraza y me pidió que comprara compresas porque tenía el periodo».

El hombre declaró que la trabajadora del hogar tenía llaves de su casa y que podría haberse marchado en cualquier momento. El abogado defensor, Llorenç Gomila, aportó dos tíquets de compra del acusado en un supermercado: 31 euros de dos botellas de ron y 2,37 de compresas. El acusado aseguró que los tocamientos fueron consentidos.

La versión de la víctima fue completamente distinta, aunque estuvo repleta de lagunas. Solo coincidieron en que bebieron vino y ron. La mujer explicó que estuvieron toda la tarde conversando y bebiendo ron hasta que ella decidió marcharse a su casa. «Fui al salón a buscar mis cosas y él me cogió por detrás y me empezó a besar. Yo en ningún momento acepté».

Audio

La mujer contó que intentó salir del piso, pero no pudo. «Me llevó a la habitación y hubo un forcejeo. Me bajó los pantalones y me practicó sexo oral. No recuerdo si me penetró». En el juicio se reprodujo una nota de voz de la joven llorando dirigida a su novio el día que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía pide una pena de dos años de cárcel por abusos sexuales y que indemnice a la víctima con 6.000 euros. El abogado defensor reclama la absolución.