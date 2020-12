Destierran de Mallorca a un hombre por amenazar de muerte a su pareja en Esporles

El titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Palma ha ordenado el destierro de un hombre por amenazar de muerte a su pareja, en Esporles. El acusado, español de 43 años, aceptó la condena en un juicio rápido celebrado el miércoles. Además, deberá realizar 40 días de trabajos comunitarios. El juez le dio un plazo de 48 horas para abandonar la Isla. No podrá regresar hasta dentro de dos años y ocho meses.

Los hechos ocurrieron entre las 00.00 y las 13.00 horas del 8 de diciembre. El hombre, que ya fue condenado en 2014 por un delito de amenazas en el ámbito familiar, se dedicó a enviar mensajes a su pareja con la intención de amedrentarla. «Te veré en la puerta de tu casa. Te voy a matar a ti y a tu familia, eres una puta, perra», le escribió.

La víctima denunció las amenazas ante la Guardia Civil. La mujer, que llevaba un año de relación con el individuo, contó a los agentes que su pareja le agrede cuando no tienen dinero o drogas o, simplemente, cuando no se encuentra bien. El acusado, según la versión de la perjudicada, llegó a apuñalarse en una pierna para no golpearle a ella. Es un hombre «muy peligroso que ha estado 19 años en la cárcel», recoge la denuncia en la que manifiesta que se siente «muy asustada» porque ha estado recibiendo amenazas de muerte durante la última semana. La denunciante se marchó al domicilio de sus padres, en Esporles, el pasado 30 de noviembre por miedo a su integridad física. La pareja vivía en una casa okupa en Palma y el acusado sufre problemas de drogadicción.

El hombre, que nació en Ponferrada (León), no trabaja ni tiene ingresos, según la mujer, quien afirmó que es una persona «celosa y agresiva» que le obligaba «a conseguir dinero como fuese». La víctima actualmente está asistiendo al psicólogo, ha perdido mucho peso, tiene ansiedad y está medicada.

Amenazas con cuchillos de cocina a su novia y a los vecinos

La mujer, asistida por el abogado Toni Tugores Ramis, explicó que su pareja en ocasiones la ha amenazado con cuchillos de cocina y también a los vecinos. La víctima manifestó que nunca le había denunciado a pesar de los malos tratos sufridos de forma reiterada. Sabe que estuvo en la cárcel varias veces, pero desconoce si su exmujer o hijos llegaron a denunciarle por hechos similares, ya que no tiene contacto con ellos desde hace tiempo.

Teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género 016

Servei IBDONA 24 horas: 971 178 989