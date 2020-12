Un joven atracador educado y sincero en Manacor

Achraf S., marroquí de 22 años, entró en el supermercado Spar de la calle Verónica de Manacor sobre las 18.00 horas del pasado 17 de noviembre. El joven, de barba oscura, complexión delgada y 1,80 metros, vestía chaqueta de plumas roja con capucha, vaqueros rotos en la parte de las rodillas y mascarilla quirúrgica blanca. Se dirigió a la trabajadora del establecimiento y le hizo una pregunta: «Buenas tardes, ¿me puedes hacer un favor? Dame el dinero de la caja, no te voy a hacer daño». La mujer se sintió intimidada y abrió la caja registradora. No quería enfrentarse con el asaltante educado y le entregó los billetes que había: 60 euros. El chico, al marcharse, le pidió disculpas y añadió: «Ahora ya puedes llamar a la Policía». La empleada avisó a la Policía Nacional y una patrulla se personó en el lugar, pero Achraf ya no estaba.

El 20 de noviembre, alrededor de las 12.25, la trabajadora de un estanco de la calle Francesc Gomila atendió a Achraf, que iba vestido con la misma ropa. «Abre la caja y no iremos más lejos», le ordenó el joven. La mujer no daba crédito y respondió: «¿Perdona?». El asaltante se puso nervioso, esgrimió un cuchillo y se situó detrás del mostrador con el arma apuntando a la víctima.

La empleada del establecimiento, atemorizada, abrió la caja registradora y Achraf cogió el dinero y salió corriendo. Una dotación policial se desplazó hasta el estanco para ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los agentes realizaron una batida por las inmediaciones para tratar de localizar al autor de los hechos y en la calle Ecònom Pere Bonnín, a pocos metros del local, encontraron una chaqueta de color rojo y un cuchillo.

En la plaza Molí d’en Fraret, los policías observaron a un joven sospechoso. Le reconocieron por una intervención anterior, pero como llevaba una chaqueta roja decidieron no identificarlo. El 24 de noviembre volvieron a ver al mismo individuo en la avenida del Torrente de Manacor y en esa ocasión lo identificaron. Comprobaron que la vestimenta y la descripción del joven coincidía con la manifestada por ambas víctimas. Lo tenían, era él.

Los investigadores se entrevistaron con sus dos compañeros de piso y ambos lo reconocieron en las imágenes de las cámaras de seguridad que les mostraron los policías. Además, uno de ellos declaró que le faltaban dos cuchillos plateados idénticos al que encontraron los agentes en la calle Ecònom Pere Bonnín junto a la chaqueta. El 27 de noviembre, a las 12.00 horas, Achraf, el atracador educado, era detenido.

El joven vio las imágenes de las cámaras de seguridad del estanco en el juzgado de guardia de Manacor y se derrumbó. Admitió que el chico que aparecía en el vídeo era él y también reconoció que atracó el supermercado Spar sin esgrimir el cuchillo y se llevó 60 euros. El delincuente confesó, además, que entró a robar en un comercio de alimentación chino de la avenida Portugal de Manacor fracturando la ventana. Achraf, el atracador educado y sincero, quedó en libertad.