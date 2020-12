Finaliza sin éxito la búsqueda del cadáver de un hombre en Binissalem

El tercer día de búsqueda del cadáver presuntamente enterrado en una finca de Binissalem finalizó sin ninguna noticia positiva para los investigadores. Tras horas y horas de movimiento de tierras con decenas de agentes de la Guardia Civil, e incluso con la participación de expertos geólogos, no se hallaron, en principio, ningún indicio concluyente que indicase que el cuerpo del desaparecido, de nombre Antonio y de unos 50 años, se encuentre allí.

Laboratorio

Los agentes están a la espera de algunas pruebas que el Laboratorio de Criminalística ha encontrado en la finca y está analizando. Los perros adiestrados marcaron algunos puntos, donde supuestamente podía haber manchas de sangre. El perímetro exterior sigue custodiado día y noche por agentes de la Guardia Civil. Además de en la citada finca, en las últimas horas también se ha estado buscando el cuerpo de Antonio en dos «puntos selectos», según fuentes de la investigación.

El principal sospechoso, Juan Torres Serra, conocido como ‘El Pirata’ pasará, a disposición judicial en la mañana de hoy tras permanecer tres días en los calabozos de la Guardia Civil. El ibicenco no ha confesado y si no aparece el cuerpo que han estado buscando en Binissalem, no se descarta que quede en libertad por falta de pruebas inculpatorias tras declarar ante el juez.