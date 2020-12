Detienen a un profesor de un instituto de Palma por acoso sexual a una compañera

La Policía Nacional detuvo la tarde de este pasado lunes a un profesor de un instituto de Palma por acosar sexualmente a una compañera durante el último año. Tras prestar declaración en sede policial el hombre quedó el libertad con cargos.

La víctima, que ejerce como jefa de estudios en el centro educativo, denunció los hechos hace unos días al comprobar que el varón no cesaba en su hostigamiento, que realizaba a través de Whatsapps, mails e incluso en el mismo instituto cuando se veían.

La denunciante y el arrestado se conocen desde hace años. Estudiaron juntos un máster. Pero no fue hasta noviembre de 2019, según fuentes judiciales, cuando el hombre contactó con la mujer para informarle de que iban a trabajar en el mismo instituto. Todo parecía correcto. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir meses después. Hace apenas un mes, el hombre, que mantenía una relación cordial con la perjudicada, empezó a mandarle mensajes de carácter íntimo. Cada vez más subidos de tono. En algunos de ellos le explicaba que tenía un regalo y tenía que dárselo; en otros, que quería mantener relaciones con ella. Llegó un momento en el que el denunciado se le declaró. La jefa de estudios, cada vez más agobiada por la situación, le dijo que no le escribiera más, que estaba casada y no quería nada con él. Lejos de cesar en sus intenciones, el sospechoso siguió acosando a la mujer. Fue la gota que colmó el vaso. Denunció los hechos y su compañero fue arrestado. Tras prestar declaración en la comisaría de policía fue puesto en libertad con cargos.

Es orientador laboral del centro educativo

El varón arrestado por la policía es el orientador laboral del centro. La denunciante relató a los agentes que cuenta con decenas de mails que corroboran su versión y además tiene a varios testigos para confirmar los hechos. Le contó a la directora lo que le ocurría con el hombre y esta se lo recriminó al sospechoso sin éxito. Él siguió acosándola.