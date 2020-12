Tres años y medio de cárcel por atracar un estanco de la Soledat a punta de cuchillo

«Creo que habría sido mejor una pena de deshabituación en el Proyecto Hombre antes que la cárcel, pero no me queda otra que conformarme». Un hombre fue condenado este lunes a tres años y medio de cárcel por atracar un estanco de la Soledat (Palma) a punta de cuchillo.

El acusado, de 36 años y nacionalidad española, se declaró culpable en el juicio de un delito de robo con violencia e intimidación en establecimiento abierto al público. Tendrá que indemnizar a la trabajadora del local con 585 euros por el tabaco y el dinero sustraído. La jueza tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de drogadicción y la agravante de reincidencia.

Alarma

Los hechos se produjeron sobre las 13.20 horas del pasado 3 de septiembre. El hombre se dirigió al estanco y esgrimió un cuchillo de 30 centímetros de hoja hacia la responsable del establecimiento, que se encontraba sola. «Dame el dinero. ¿Has pinchado ya?», preguntó el atracador en referencia a si había pulsado el botón de alarma. El asaltante se llevó 2.000 euros de la caja registradora y cajetillas de tabaco Winston valoradas en 443 euros. El delincuente apuntaba en todo momento a la mujer con el cuchillo y antes de huir le dijo: «Si te estás quieta no te pasará nada, no pinches la alarma hasta que me haya ido».

La Policía Nacional detuvo posteriormente al hombre y recuperó 1.567 euros y cajetillas de tabaco valoradas en 305, que fueron entregadas a la perjudicada en calidad de depósito. El 22 de septiembre, el juzgado de Instrucción número 8 de Palma prohibió al hombre acercarse a menos de 500 metros del establecimiento, así como comunicarse con su propietaria.